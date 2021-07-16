У Китаї учнів з невакцинованих сімей не пускатимуть до школи

У Китаї місцева влада в багатьох регіонах оголосила, що не пускатиме учнів до школи, якщо хтось із членів їхніх сімей не вакцинувався від коронавірусу.

Про це повідомляє ВВС.

Окремі міста заявили, що повна вакцинація необхідна і для відвідування громадських місць. Таким чином Китай намагається досягти поставленої раніше мети — 64% вакцинованих громадян уже до кінця 2021 року.

«Ті, хто ще не зробив щеплення, мають поспішити, аби це не вплинуло на повернення вашої дитини до школи», — йдеться в заяві китайського міста Бейлю.

Аналогічні директиви оприлюднили й провінції Цзянсі та Хенань. Мовляв, лише ті учні, родини яких повністю вакциновані, зможуть восени повернутися до навчання.