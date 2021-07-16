В Китае учеников из невакцинированных семей не будут пускать в школу

В Китае местные власти во многих регионах объявили, что не будут пускать учеников в школу, если кто-то из членов их семей не вакцинировался от коронавируса.
Об этом сообщает ВВС.
Отдельные города заявили, что полная вакцинация необходима и для посещения общественных мест. Таким образом Китай пытается достичь поставленной ранее цели — 64% привитых граждан уже к концу 2021 года.
«Те, кто еще не сделал прививку, должны поспешить, чтобы это не повлияло на возвращение вашего ребенка в школу», — говорится в заявлении китайского города Бейлю.
Аналогичные директивы обнародовали и провинции Цзянси и Хэнань. Мол, только те ученики, семьи которых полностью вакцинированы, смогут осенью вернуться к учебе.
А вот в городе Ханьчен (провинция Шэньси) власти заявили, что непривитым людям запретят посещать гостиницы, рестораны и любые развлекательные заведения.
Но китайцы считают такое решение несправедливым.
«Сначала они говорили, что прививки будут добровольными. А теперь оказывается, что они становятся обязательными», — пишут пользователи Weibo.
В то же время центральная власть КНР заявляет, что выбор все же пока остается за гражданами, а чиновники просто мотивируют людей.
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