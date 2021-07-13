Зеленский впервые поговорил по телефону с главой КНР Си Цзиньпином — договорились заключить соглашение о безвизе

Президент Украины Владимир Зеленский 13 июля провел первую телефонную беседу с главой Китайской Народной Республики Си Цзиньпином. Об этом сообщил Офис президента.

Руководители государств договорились заключить соглашение о безвизе между Украиной и Китаем. Зеленский назвал Китай торгово-экономическим партнером Украины номер один в мире и отметил, что, несмотря на пандемию, товарооборот между Украиной и Китаем растет второй год подряд.

Си Цзиньпин, в свою очередь, выразил готовность Китая сотрудничать на направлении «Большого строительства», а Зеленский отметил важность участия китайских инвесторов в проектах по развитию инфраструктуры морских портов, строительства и модернизации дорог.

Зеленский выразил надежду, что Украина может стать «мостиком в Европу» для китайского бизнеса.