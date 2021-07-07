Арахамия заявил, что СН намерена «перенять опыт» Коммунистической партии Китая в управлении экономикой и государством

Глава политсовета «Слуги народа» Давид Арахамия заявил, что партия намерена перенимать опыт Коммунистической партии Китая в управлении экономикой и построении государства. Об этом он заявил в интервью китайским СМИ, передает Синьхуа.

Арахамия подчеркнул, что принципы правящих партий Украины и Китая якобы во многом совпадают, поскольку их девизом является «служение народу». По его мнению, «китайское чудо» стало возможным благодаря долгосрочной стабильности политики, которую провела Коммунистическая партия: «Китай четко формулирует свои планы и неукоснительно их выполняет, даже в условиях пандемии КНР смогла сохранить высокие темпы роста экономики».