Арахамія заявив, що СН має намір «перейняти досвід» Комуністичної партії Китаю в управлінні економікою та державою

Голова політради «Слуги народу» Давид Арахамія заявив, що партія має намір переймати досвід Комуністичної партії Китаю в управлінні економікою і побудові держави. Про це він заявив в інтервʼю китайським ЗМІ, передає Сіньхуа.

Арахамія підкреслив, що принципи правлячих партій України та Китаю начебто багато в чому збігаються, оскільки їх девізом є «служіння народу». На його думку, «китайське диво» стало можливим завдяки довгостроковій стабільності політики, яку провела Комуністична партія: «Китай чітко формулює свої плани і неухильно їх виконує, навіть в умовах пандемії КНР змогла зберегти високі темпи зростання економіки».