«Білоруський дім в Україні»: СБУ затримала в Києві пʼятьох білорусів. Частину з них уже відпустили

Служба безпеки України затримала в Києві пʼятьох громадян Білорусі, серед яких — волонтери.
Про це повідомила організація «Білоруський дім в Україні».
«Затриманих п’ятеро. Ще одну дівчину доставили з іншого місця проживання в Києві. Проводяться «бесіди». Надається класичний вибір «співпраця або депортація». Дані всіх п’ятьох встановлені. Частина правозахисного поля білорусів вважає, що треба почекати та не поширювати інформацію», — повідомили в БДУ.
Так, за даними організації, серед затриманих — волонтер Олена Жаркевич, яка займалася допомогою вимушеним переселенцям з Білорусі.
Ще один із затриманих — Віталій Таргонський. Його, за даними БДУ зі слів близьких, нібито «вербують і загрожують висилкою». Згодом там повідомили, що Жаркевич і Таргонського випустили.
«Також надходить інформація від близьких про те, що стеження за затриманими велося давно, і все схоже на сплановану операцію, а не на випадкову профілактичну бесіду», — повідомляють в організації.
На запит «Бабеля» пресслужба СБУ повідомила, що готує офіційний коментар з цього приводу.
- 3 серпня близько 8-ї години ранку на території лісопаркової зони у Святошинському районі столиці знайшли повішеним 26-річного громадянина Білорусі Віталія Шишова, який очолював «Білоруський дім в Україні». Він не повернувся з пробіжки, на яку вийшов 2 серпня. Київська прокуратура кваліфікувала справу як умисне вбивство.
- «Білоруський дім в Україні» — спільнота, створена для взаємодопомоги білорусам, які змушені були залишити країну через режим Олександра Лукашенка. Шишов у ньому займався тим, що верифікував перебіжчиків із Білорусі: хто справді тікає від режиму Олександра Лукашенка, а хто є агентом білоруського КДБ.