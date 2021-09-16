«Білоруський дім в Україні»: СБУ затримала в Києві пʼятьох білорусів. Частину з них уже відпустили

Служба безпеки України затримала в Києві пʼятьох громадян Білорусі, серед яких — волонтери.

Про це повідомила організація «Білоруський дім в Україні».

«Затриманих п’ятеро. Ще одну дівчину доставили з іншого місця проживання в Києві. Проводяться «бесіди». Надається класичний вибір «співпраця або депортація». Дані всіх п’ятьох встановлені. Частина правозахисного поля білорусів вважає, що треба почекати та не поширювати інформацію», — повідомили в БДУ.

Так, за даними організації, серед затриманих — волонтер Олена Жаркевич, яка займалася допомогою вимушеним переселенцям з Білорусі.

Ще один із затриманих — Віталій Таргонський. Його, за даними БДУ зі слів близьких, нібито «вербують і загрожують висилкою». Згодом там повідомили, що Жаркевич і Таргонського випустили.

«Також надходить інформація від близьких про те, що стеження за затриманими велося давно, і все схоже на сплановану операцію, а не на випадкову профілактичну бесіду», — повідомляють в організації.

На запит «Бабеля» пресслужба СБУ повідомила, що готує офіційний коментар з цього приводу.