«Беларусский дом в Украине»: СБУ задержала в Киеве пятерых беларусов. Часть из них отпустили

Служба безопасности Украины задержала в Киеве пятерых граждан Беларуси, среди которых — волонтеры.
Об этом сообщила организация «Беларусский дом в Украине».
«Задержанных пятеро. Еще одну девушку доставили с другого места проживания в Киеве. Проводятся «беседы». Предоставляется классический выбор «сотрудничество или депортация». Данные всех пятерых установлены. Часть правозащитного поля беларусов считает, что надо подождать и не распространять информацию», — сообщили в БДУ.
Так, по данным организации, среди задержанных — волонтер Елена Жаркевич, которая занималась помощью вынужденным переселенцам из Беларуси.
Еще один из задержанных — Виталий Таргонский. Его, по данным БДУ и по словам близких, якобы «вербуют и угрожают высылкой». Впоследствии там сообщили, что Жаркевич и Таргонского отпустили.
«Также поступает информация от близких о том, что слежка за задержанными велась давно, и все похоже на спланированную операцию, а не на случайную профилактическую беседу», — сообщают в организации.
На запрос «Бабеля» пресс-служба СБУ сообщила, что готовит официальный комментарий по этому поводу.
- 3 августа около 8 утра на территории лесопарковой зоны в Святошинском районе столицы нашли повешенным 26-летнего гражданина Беларуси Виталия Шишова. Он не вернулся с пробежки, на которую вышел 2 августа. Киевская прокуратура квалифицировала дело как умышленное убийство.
- «Беларусский дом в Украине» — сообщество, созданное для взаимопомощи беларусам, которые вынуждены были покинуть страну из-за режима Александра Лукашенко. Шишов занимался тем, что верифицировал перебежчиков из Беларуси: кто действительно убегает от режима Александра Лукашенко, а кто — агент беларусского КГБ.