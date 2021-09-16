«Беларусский дом в Украине»: СБУ задержала в Киеве пятерых беларусов. Часть из них отпустили

Служба безопасности Украины задержала в Киеве пятерых граждан Беларуси, среди которых — волонтеры.

Об этом сообщила организация «Беларусский дом в Украине».

«Задержанных пятеро. Еще одну девушку доставили с другого места проживания в Киеве. Проводятся «беседы». Предоставляется классический выбор «сотрудничество или депортация». Данные всех пятерых установлены. Часть правозащитного поля беларусов считает, что надо подождать и не распространять информацию», — сообщили в БДУ.

Так, по данным организации, среди задержанных — волонтер Елена Жаркевич, которая занималась помощью вынужденным переселенцам из Беларуси.

Еще один из задержанных — Виталий Таргонский. Его, по данным БДУ и по словам близких, якобы «вербуют и угрожают высылкой». Впоследствии там сообщили, что Жаркевич и Таргонского отпустили.

«Также поступает информация от близких о том, что слежка за задержанными велась давно, и все похоже на спланированную операцию, а не на случайную профилактическую беседу», — сообщают в организации.

На запрос «Бабеля» пресс-служба СБУ сообщила, что готовит официальный комментарий по этому поводу.