Глава МЗС Кулеба: ООН проігнорувала «Кримську платформу» з політичних мотивів

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що ООН проігнорувала саміт «Кримської платформи» 23 серпня «абсолютно з політичних мотивів». Україна говоритиме з керівництвом організації про неприпустимість такого ставлення

Про це Кулеба заявив на брифінгу в четвер, 16 вересня.

«ООН проігнорувала саміт «Кримської платформи» 23 серпня і не була на ньому представлена. Це відбулося з абсолютно політичних мотивів. Ми будемо говорити з керівництвом організації про неприпустимість такого ставлення, адже ключовим завданням ООН є саме підтримка миру та безпеки», — заявив Кулеба.

Міністр зазначив, що таке «свідоме ігнорування» демонструє як стан справ у самій організації, так і розуміння нею своєї ролі та місії у світі. Кулеба наголосив, що ООН має захищати принципи, а не інтереси окремих держав, які порушують міжнародне право.

«Можу відверто дипломатично сказати, що це неправильне розуміння, яке ми змінюватимемо, тому що треба захищати принципи, а не інтереси окремих держав, які порушують міжнародне право», — додав очільник українського МЗС.