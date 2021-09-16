Глава МИД Кулеба: ООН проигнорировала «Крымскую платформу» по политическим мотивам

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что ООН проигнорировала саммит «Крымской платформы» 23 августа «абсолютно по политическим мотивам». Украина будет говорить с руководством организации о недопустимости такого отношения

Об этом Кулеба заявил на брифинге в четверг, 16 сентября.

«ООН проигнорировала саммит «Крымской платформы» 23 августа и не была на нем представлена. Это произошло по абсолютно политическим мотивам. Мы будем говорить с руководством организации о недопустимости такого отношения, ведь ключевой задачей ООН является именно поддержание мира и безопасности», — заявил Кулеба.

Министр отметил, что такое «сознательное игнорирование» демонстрирует как положение дел в самой организации, так и то, как они понимает свою роль в мире. Кулеба отметил, что ООН должна защищать принципы, а не интересы отдельных государств, нарушающих международное право.

«Могу откровенно дипломатично сказать, что это неправильное понимание, которое мы будем менять, потому что надо защищать принципы, а не интересы отдельных государств, нарушающих международное право», — добавил глава украинского МИД.