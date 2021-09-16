МВС: Вибух у Карпатах стався, ймовірно, через снаряд Першої світової війни. Там проходила оборонна лінія

У Карпатах на горі Кукул вибух стався, ймовірно, через снаряд Першої світової війни.

Про це повідомило Міністерство внутрішніх справ у четвер, 16 вересня.

На території, де відпочивали туристи, проходила Лінія Арпада — оборонна лінія, яку створили угорські війська у 1939—1944 роках проти Червоної Армії. Вона простяглася майже на 600 кілометрів і не була суцільною, а складалася з окремих вузлів. На місці вибуху виявили уламки металу з корозією, схожі на уламки снаряду часів Першої світової війни.

Поліція за цим фактом відкрила провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу про умисне вбивство. Після експертизи встановлять усі обставини події.

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Зазначимо, що група туристів приїхала на полонину між горами Кукул та Під-Берди на своїх авто з Івано-Франківської області. Загалом було 12 людей, серед яких двоє дітей віком 2 та 5 років. На місці відпочинку туристи розмістили намети та почали розпалювати багаття. Невдовзі на тому місці, де розпалили вогнище, пролунав вибух, внаслідок якого двоє людей, які сиділи біля вогню, загинули на місці події. Ще пʼятьох шпиталізували з травмами, одного з них контузило. Діти не постраждали. Інцидент стався у середу, 15 вересня.