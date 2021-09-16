МВД: Взрыв в Карпатах произошел, вероятно, из-за снаряда Первой мировой войны. Там проходила оборонительная линия

В Карпатах на горе Кукул взрыв произошел, вероятно, из-за снаряда Первой мировой войны.

Об этом сообщило Министерство внутренних дел в четверг, 16 сентября.

На территории, где отдыхали туристы, проходила Линия Арпада — оборонительная линия, которую создали венгерские войска в 1939—1944 годах против Красной Армии. Она протянулась почти на 600 километров и не была сплошной, а состояла из отдельных узлов. На месте взрыва обнаружили обломки металла с коррозией, похожие на обломки снаряда времен Первой мировой войны.

Полиция по данному факту открыла производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса об умышленном убийстве. После экспертизы установят все обстоятельства происшествия.

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Отметим, что группа туристов приехала на участок рядом с горами Кукул и Под-Берды на своих авто из Ивано-Франковской области. Всего было 12 человек, среди которых двое детей 2 и 5 лет. На месте отдыха туристы разместили палатки и начали разводить костер. Вскоре на том месте, где развели костер, произошел взрыв, в результате которого два человека, которые сидели у огня, погибли на месте происшествия. Еще пятерых госпитализировали с травмами, одного из них контузило. Дети не пострадали. Инцидент произошел в среду, 15 сентября.