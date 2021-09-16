В Карпатах во время разжигания туристами костра произошел взрыв. Два человека погибли

В Карпатах произошел взрыв во время разжигания костра туристами, в результате чего погибли два человека.

Об этом сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

Еще четверо травмированы. Инцидент произошел накануне около 21:20 в долине горы Под-Берды близ села Вороненко (Ивано-Франковская область). Группа из 12 туристов (из них двое детей) разжигали костер, когда произошел взрыв «неустановленного происхождения». В результате погибли два человека, трое травмированы и один человек получил контузию.

Утром в четверг травмированных переместили к подножию горы и передали медикам для госпитализации.