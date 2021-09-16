SpaceX вперше відправила у космос цивільний екіпаж

Американська компанія SpaceX вперше вивела на орбіту повністю цивільний екіпаж у рамках місії Inspiration4.

Про це повідомила сама компанія.

Ракета-носій Falcon 9 з пілотованим кораблем Crew Dragon була запущена зі стартового комплексу 39А на космодромі з мису Канаверал у Флориді в середу о 20:02 за Східним часом США (в четвер о 03:02 за Києвом).

Корабель вивели на орбіту висотою 575 км. Це вище, ніж висота нинішньої орбіти Міжнародної космічної станції і всіх раніше запущених пілотованих польотів.

Екіпаж складається з чотирьох людей. Командир місії — Джаред Айзекман, бізнесмен та ініціатор цього польоту. Пілот — Ніас Проктор, бортінженер — Крістофер Семброскі, а бортовий лікар — Хейлі Арсено.