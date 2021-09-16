SpaceX впервые отправила в космос гражданский экипаж

Американская компания SpaceX впервые вывела на орбиту полностью гражданский экипаж в рамках миссии Inspiration4.

Об этом сообщила сама компания.

Ракета-носитель Falcon 9 с пилотируемым кораблем Crew Dragon была запущена со стартового комплекса 39А на космодроме с мыса Канаверал во Флориде в среду в 20:02 по восточному времени США (в четверг в 03:02 по Киеву).

Корабль выведен на орбиту высотой 575 км. Это выше нынешней орбиты Международной космической станции и всех ранее запущенных пилотируемых полетов.

Экипаж состоит из четырех человек. Командир миссии — Джаред Айзекман, бизнесмен и инициатор этого полета. Пилот — Ниас Проктор, бортинженер — Кристофер Семброски, а бортовой врач — Хейли Арсено.