SpaceX впервые отправила в космос гражданский экипаж

Американская компания SpaceX впервые вывела на орбиту полностью гражданский экипаж в рамках миссии Inspiration4.
Об этом сообщила сама компания.
Ракета-носитель Falcon 9 с пилотируемым кораблем Crew Dragon была запущена со стартового комплекса 39А на космодроме с мыса Канаверал во Флориде в среду в 20:02 по восточному времени США (в четверг в 03:02 по Киеву).
Корабль выведен на орбиту высотой 575 км. Это выше нынешней орбиты Международной космической станции и всех ранее запущенных пилотируемых полетов.
Экипаж состоит из четырех человек. Командир миссии — Джаред Айзекман, бизнесмен и инициатор этого полета. Пилот — Ниас Проктор, бортинженер — Кристофер Семброски, а бортовой врач — Хейли Арсено.
- 29-летняя американка Хейли Арсено станет первым человеком, который победил рак и побывал в космосе. Также она будет первым человеком с протезом и самым молодым американцем, который когда-либо побывал на орбите Земли. В январе ее выбрали для участия в гражданской космической миссии Inspiration4. Полет будет на ракете Falcon 9, которую создала компания Маска SpaceX.