SpaceX объявила дату запуска первой гражданской космической миссии

Американская компания SpaceX запланировала запуск первой гражданской космической миссии Inspiration4 на 15 сентября.

Об этом сообщается на сайте компании.

Экипаж будет состоять из четырех человек. Командиром миссии будет Джаред Айзекман, бизнесмен и инициатор этого полета. Пилотом — Ниас Проктор, бортинженером — Кристофер Семброски, а бортовым врачом — Хейли Арсено.

Запуск состоится со стартовой площадки NASA во Флориде. Резервный день запуска — 16 сентября. Гражданские астронавты полетят в космос на разработанном SpaceX корабле Dragon. На орбиту его выведет ракета-носитель этой же компании — Falcon 9.