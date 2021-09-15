Мінкультури знову внесло в «чорний список» репера Моргенштерна

Міністерство культури повторно внесло російського репера Моргенштерна у перелік осіб, які становлять загрозу нацбезпеці України.
Відповідна інформація міститься на сайті Мінкульту.
Там вказано, що Алішер Валєєв (справжнє ім’я Моргенштерна) перебуває у списку з 29 квітня. Тоді його вперше внесли туди за поданням СБУ. А з 15 вересня до списку додали і Алішера Моргенштерна.
Загалом у переліку осіб, які становлять загрозу нацбезпеці України, перебувають 205 людей. Майже всі вони — артисти з Росії. Також є і іноземні актори, такі як Стівен Сігал та Жерар Депардьє.
- 29 квітня Міністерство культури України внесло російського репера Моргенштерна у список осіб, які загрожують національній безпеці України. У відомстві повідомили, що отримали відповідний лист від СБУ. У чорний список російського репера внесли 28 квітня.
- У червні до Окружного адміністративного суду міста Києва надійшов позов Моргенштерна, який хоче оскаржити рішення СБУ про внесення його до переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці.
- У грудні 2019 року виступ Моргенштерна в Одесі завершився скандалом через те, що він вирішив вийти на сцену, попри оголошений траур через пожежу, яка сталася в Одеському коледжі економіки та забрала життя восьми людей. Моргенштерн назвав жалобні заходи «показухою».