Російський репер Моргенштерн заявив, що вʼїхав до України

Російський репер Моргенштерн (Алішер Валєєв) заявив, що вʼїхав на територію України.
Про це він повідомив у власному Instagram.
На відео репер разом із своєю дівчиною зупинився у полі з соняшниками. Потім вони їхали на авто по трасі. «Медовий місяць продовжується. Ми в Україні», — сказав Моргенштерн.
У пресслужбі Служби безпеки України «Бабелю» не змогли підтвердити чи спростувати вʼїзд музиканта до України.
29 квітня Міністерство культури України внесло російського репера Моргенштерна у список осіб, що загрожують національній безпеці України. У відомстві повідомили, що отримали відповідний лист від Служби безпеки України. До «чорного списку» російського репера внесли 28 квітня.
- У червні до Окружного адміністративного суду міста Києва надійшов позов Моргенштерна, який хоче оскаржити рішення СБУ щодо внесення його до Переліку осіб, які створюють загрозу для національної безпеки.
- У грудні 2019 року виступ Моргенштерна в Одесі завершився скандалом через те, що він вирішив вийти на сцену попри оголошену жалобу через пожежу, яка сталася в Одеському коледжі економіки і забрала життя восьми людей. Моргенштерн назвав жалобні заходи «показухою».