Кабмін розробив Стратегію інформаційної безпеки України. Її має затвердити РНБО

Кабінет міністрів на своєму засіданні ухвалив нову Стратегію інформаційної безпеки України. Її має затвердити РНБО, а набирає чинності вона з указом президента.

Про це у своєму Telegram-каналі написав міністр культури Олександр Ткаченко.

«Стратегія розрахована на період до 2025 року з урахуванням викликів, пов’язаних зі стрімким поширенням цифрових технологій. За цей час має бути сформований та захищений інформаційний простір, ефективна протидія поширенню незаконного контенту, інформаційна реінтеграція громадян України, які проживають на тимчасово окупованих територіях України тощо», — зазначив він.

У самій Стратегії закріплені глобальні загрози, національні загрози, а також стратегічні цілі. Серед основних загроз вказані дезінформація з боку Росії, інформаційний вплив на населення з боку інших держав, низька медіаграмотність людей, інформаційне домінування Росії на окупованих територіях, маніпуляція громадською думкою щодо вступу України в ЄС та НАТО, а також відсутність унормованих медіавідносин та захисту прав журналістів.