Кабмин разработал Стратегию информационной безопасности Украины. Ее должен утвердить СНБО

Кабинет министров на своем заседании принял новую Стратегию информационной безопасности Украины. Ее должен утвердить СНБО, а вступает в силу она с указом президента.

Об этом в своем Telegram-канале написал министр культуры Александр Ткаченко.

«Стратегия рассчитана на период до 2025 года с учетом вызовов, связанных со стремительным распространением цифровых технологий. За это время должно быть сформировано и защищено информационное пространство, эффективное противодействие распространению незаконного контента, информационная реинтеграция граждан Украины, проживающих на временно оккупированных территориях Украины и т. д.» — отметил он.

В самой Стратегии закреплены глобальные угрозы, национальные угрозы, а также стратегические цели. Среди основных угроз указаны дезинформация со стороны России, информационное воздействие на население со стороны других государств, низкая медиаграмотность людей, информационное доминирование России на оккупированных территориях, манипуляция общественным мнением относительно вступления Украины в ЕС и НАТО, а также отсутствие нормированных медиаотношений и защиты прав журналистов.