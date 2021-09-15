Кабмін дозволив майбутнім водіям готуватися до складання іспитів онлайн

Кабінет міністрів України дозволив майбутнім водіям готуватися до складання іспитів онлайн, а також отримати посвідчення водія поштою чи курʼєром.

Про це було оголошено на засіданні Кабміну.

Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський заявив, що рішення прийнято для забезпечення права громадян на дистанційну форму навчання за допомогою єдиної інформаційної системи МВС. Готуватися до онлайн-іспитів зможуть і люди, які йдуть на перепідготовку і підвищення кваліфікації водія.

Для онлайн-навчання акредитований заклад має проінформувати про своє рішення найближчий територіальний сервіс МВС на етапі реєстрації списку груп учнів. Дистанційне навчання з теоретичної підготовки водіїв повинно проводиться для груп, в яких не більше 10 людей.

Крім того, підвищиться плата за надання сервісних послуг МВС. Послуги з перереєстрації або реєстрації транспортних засобів усіх категорій хочуть збільшити до 200 грн.