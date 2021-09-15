Кабмин разрешил будущим водителям готовиться к сдаче экзаменов онлайн

Кабинет министров Украины разрешил будущим водителям готовиться к сдаче экзаменов онлайн, а также получить удостоверение водителя по почте или курьером.

Об этом было объявлено на заседании Кабмина.

Министр внутренних дел Денис Монастырский заявил, что решение принято для обеспечения права граждан на дистанционную форму обучения с помощью единой информационной системы МВД. Готовиться к онлайн-сдаче смогут и люди, которые идут на переподготовку и повышение квалификации водителя.

Для онлайн-обучения аккредитованное заведение должно будет проинформировать о своем решении ближайший территориальный сервис МВД на этапе регистрации списка групп учеников. Дистанционное обучение по теоретической подготовке водителей должно проводиться для групп, в которых не более 10 человек.

Кроме того, повысится плата за предоставление сервисных услуг МВД. Услуги по перерегистрации или регистрации транспортных средств всех категорий хотят увеличить до 200 грн.