Уряд схвалив проєкт державного бюджету на 2022 рік

Кабінет міністрів ухвалив проєкт державного бюджету на 2022 рік. Його передадуть на реєстрацію у Верховній Раді.

За нього проголосували на засіданні уряду у середу, 15 вересня.

Ключові пріоритети бюджету: медицина, освіта, армія, інфраструктура, соціальні програми, діджиталізація, підтримка підприємців та економіки.

Основні макроекономічні параметри: зменшення дефіциту бюджету до 3,5%, зменшення державного боргу, зростання зарплат, стабільний курс гривні, зниження інфляції, зростання ВВП.

На медичну галузь у проєкті держбюджету передбачено 193 млрд грн. Це на 31 млрд більше, ніж у 2021 році. Таке збільшення видатків дає змогу у 2022 році встановити мінімальну зарплату лікаря на рівні 20 тисяч гривень. Середня зарплата лікаря буде вищою за 22,5 тисячі.

На освіту уряд пропонує виділити 190 млрд грн — на 21 млрд більше, ніж цьогоріч. Таким чином планують підвищити зарплати вчителів, стипендії у 1,5-2,5 рази стипендій для студентів вузів та професійно-технічних установ.

Бюджет Пенсійного фонду у проєкті держбюджету — 531 млрд грн, що на 31 млрд більше 2021-го року. Уряд з 1 березня запускає індексацію всіх пенсії (це буде щорічно) — це додаткові 28,2 млрд грн. Доплати військовим пенсіонерам — 10,6 млрд грн. Перерахунок пенсій чорнобильцям — додатково 2,5 млрд грн.

Також з 1 жовтня 2022 року пенсіонерам у віці 70 — 75 років мають встановити щомісячні доплати у сумі до 300 грн.

Щодо сектору оборони і безпеки, то Кабмін пропонує збільшити грошове забезпечення військових на 7,7 млрд грн, а також виділити «рекордні кошти» на програму розвитку озброєння та військової техніки. Також 5,5 млрд грн пропонують виділити для забезпечення житлом учасників АТО/OOC зі статусом внутрішньо переміщених осіб.