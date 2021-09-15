Правительство одобрило проект государственного бюджета на 2022 год

Кабинет министров принял проект государственного бюджета на 2022 год. Его передадут на регистрацию в Верховную Раду.

За него проголосовали на заседании правительства в среду, 15 сентября.

Ключевые приоритеты бюджета: медицина, образование, армия, инфраструктура, социальные программы, диджитализация, поддержка предпринимателей и экономики.

Основные макроэкономические параметры: уменьшение дефицита бюджета до 3,5%, уменьшение государственного долга, рост зарплат, стабильный курс гривни, снижение инфляции, рост ВВП.

На медицинскую отрасль в проект госбюджета предусмотрено 193 млрд грн. Это на 31 млрд больше, чем в 2021 году. Такое увеличение расходов позволяет в 2022 году установить минимальную зарплату врача на уровне 20 тысяч гривен. Средняя зарплата врача будет выше 22,5 тысячи.

На образование правительство предлагает выделить 190 млрд грн — на 21 млрд больше, чем в этом году. Таким образом планируют повысить зарплаты учителей, стипендии в 1,5-2,5 раза стипендий для студентов вышей и профессионально-технических учреждений.

Бюджет Пенсионного фонда в проект госбюджета — 531 млрд грн, что на 31 млрд больше 2021-го года. Правительство с 1 марта запускает индексацию всех пенсии (это будет ежегодно) — это дополнительные 28,2 млрд грн. Доплаты военным пенсионерам — 10,6 млрд грн. Пересчет пенсий чернобыльцам — дополнительно 2,5 млрд грн.

Также с 1 октября 2022 года пенсионерам в возрасте 70 — 75 лет должны установить ежемесячные доплаты в сумме до 300 грн.

Что касается сектора обороны и безопасности, то Кабмин предлагает увеличить денежное обеспечение военных на 7,7 млрд грн, а также выделить «рекордные средства» на программу развития вооружения и военной техники. Также 5,5 млрд грн предлагают выделить для обеспечения жильем участников АТО/OOC со статусом внутренне перемещенных лиц.