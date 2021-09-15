Єврокомісія схвалила надання Україні другого траншу макрофінансової допомоги. Загалом Київ отримав €1,2 млрд

Європейська комісія схвалила надання Україні другого траншу на 600 мільйонів євро у межах макрофінансової допомоги. Перший транш в аналогічному розмірі Київ отримав у грудні 2020 року.

Про рішення комісії повідомив президент Володимир Зеленський.

Він подякував президенту та віцепрезиденту Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн і Валдісу Домбровскісу за «позитивну оцінку впроваджуваних Україною реформ».

«Це свідчення солідарності України та Євросоюзу у подоланні викликів та боротьбі з COVID-19», — наголосив президент.

Водночас премʼєр-міністр Денис Шмигаль зазначив, що 600 мільйонів євро допоможуть відновити українську економіку після COVID-19.

Зазначимо, що у липні 2020 року Україна підписала з ЄС угоду про надання 1,2 мільярда євро макрофінансової допомоги. Передбачалося два транші, які Україна вже фактично отримала та має витратити на подолання коронакризи.

Термін погашення кредиту не перевищує 15 років, а відсоткова ставка не перевищує 2% річних.