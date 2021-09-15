Еврокомиссия одобрила предоставление Украине второго транша макрофинансовой помощи. В целом Киев получил €1,2 млрд

Европейская комиссия одобрила предоставление Украине второго транша на 600 миллионов евро в рамках макрофинансовой помощи. Первый транш в аналогичном размере Киев получил в декабре 2020 года.

О решении комиссии сообщил президент Владимир Зеленский.

Он поблагодарил президента и вице-президента Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляен и Валдиса Домбровскиса за «положительную оценку внедряемых в Украине реформ».

«Это свидетельство солидарности Украины и Евросоюза в преодолении вызовов и борьбе с COVID-19», — подчеркнул президент.

В то же время премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что 600 миллионов евро помогут восстановить украинскую экономику после COVID-19.

Отметим, что в июле 2020 года Украина подписала с ЕС соглашение о предоставлении 1,2 миллиарда евро макрофинансовой помощи. Предполагалось два транша, которые Украина уже фактически получила и должна потратить на преодоление коронакризиса.

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