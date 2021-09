Розслідування OCCRP: Нітрат амонію, який вибухнув в порту Бейруту, належав компанії українського бізнесмена

Вантаж нітрату амонію, який 4 серпня 2020 року вибухнув в порту ліванського Бейрута, ймовірно належить групі компаній Savaro, за якою стоять бізнесмен з Дніпра Володимир Вербоноль і його партнери — бізнесмен Микола Алісеєнко (тесть Вербоноля), імовірно дочка Алісеєнка Ольга і Тетяна Вербоноль.

Про це йдеться у розслідуванні міжнародного обʼєднання журналістів-розслідувачів «Центр із дослідження корупції та організованої злочинності» (OCCRP).

Журналісти встановили складну і заплутану мережу за участі групи Savaro, яка займається торгівлею хімікатів мінімум з 2000-х років і замаскував свою діяльність за десятками підставних компаній та осіб. Більшість цих компаній зареєстровані на Кіпрі, на Віргінських островах і у Лондоні.

мережа Savaro OCCRP

Одразу після вибуху журналісти виявили, що лондонська Savaro Ltd в 2013 році зафрахтувала партію нітрату амонію вагою 2 750 тонн для відправки її судном MV Rhosus з Грузії в Мозамбік для виробництва вибухових речовин. У результаті MV Rhosus затримали в Бейруті через несплату боргів і технічні несправності.

Журналісти відстежили звʼязок Savaro з Вербонолем за документами, які розкрили мережу компаній, що базуються в Дніпрі. За ним вони вийшли і на Алісеєнка — він замаскував свої операції за десятками торгових найменувань та осіб, що охоплюють Англію, Шотландію, Карибський басейн, Україну, південну частину Тихого океану і США. При цьому частина діяльності маскувалася під IT-бізнес. Документи звʼязали всі ці компанії з Savaro і вказали на закупівлю нітрату амонію, який зруйнував Бейрут.

MV Rhosus був зафрахтований компанією Agroblend Exports (BVI) Ltd, повʼязаною із Savaro, а лондонська Savaro Ltd уклала контракт з грузинським постачальником «Руставі Азот» на нітрат. Журналісти змогли звʼязати Savaro Ltd і Agroblend Exports (BVI) Ltd з Вербонолем завдяки підказкам, знайденим у серії електронних листів, відправлених представниками компаній після затримання Rhosus в Бейруті.