Шмигаль: Уряд восени внесе до Ради оновлену програму діяльності. В її основі — обіцянки Зеленського

Кабінет Міністрів планує подати на розгляд Верховної Ради оновлену програму діяльності уряду цієї осені.
Про це на пресконференції повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.
В основу програми діяльності уряду закладені передвиборча програма президента України Володимира Зеленського. «Зараз ми її оновили, і цієї осені плануємо подавати на розгляд парламенту. Вона містить передвиборчі обіцянки президента, наші міжнародні зобов’язання та виконання запланованих реформ», — наголосив Шмигаль. За його словами, уряд працює над впровадженням понад 20 реформ.
- 8 вересня голова депутатської фракції «Слуга народу» Давид Арахамія заявив, що восени в уряді планують замінити трьох-чотирьох міністрів.
- Пізніше Арахамія анонсував засідання франції для обговорення кадрових питань в уряді на 20 вересня.