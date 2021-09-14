Шмигаль: Уряд восени внесе до Ради оновлену програму діяльності. В її основі — обіцянки Зеленського

Кабінет Міністрів планує подати на розгляд Верховної Ради оновлену програму діяльності уряду цієї осені.

Про це на пресконференції повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

В основу програми діяльності уряду закладені передвиборча програма президента України Володимира Зеленського. «Зараз ми її оновили, і цієї осені плануємо подавати на розгляд парламенту. Вона містить передвиборчі обіцянки президента, наші міжнародні зобов’язання та виконання запланованих реформ», — наголосив Шмигаль. За його словами, уряд працює над впровадженням понад 20 реформ.