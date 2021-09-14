Шмыгаль: Кабмин осенью внесет в Раду обновленную программу деятельности. В ее основе — обещания Зеленского

Кабинет Министров планирует подать на рассмотрение Верховной Рады обновленную программу деятельности правительства этой осенью.
Об этом на пресс-конференции сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.
В основу программы деятельности правительства заложены предвыборная программа президента Владимира Зеленского. «Сейчас мы ее обновили, и этой осенью планируем подавать на рассмотрение парламента. Она содержит предвыборные обещания президента, наши международные обязательства и выполнения запланированных реформ», — подчеркнул Шмыгаль. По его словам, правительство работает над внедрением более 20 реформ.
- 8 сентября глава депутатской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия заявил, что осенью в правительстве планируют заменить трех-четырех министров.
- Позже Арахамия анонсировал заседание франции для обсуждения кадровых вопросов в правительстве на 20 сентября.