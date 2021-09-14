Ціна на газ у Європі сягнула рекордних $800 за тисячу кубометрів

Ціна найближчого ф’ючерса на газ у Європі вранці 14 вересня досягнула €65,5 за 1 кВТ*год, що становить близько $800 за тисячу кубометрів газу.

Про це пише Інтерфакс.

Останніми місяцями ціна в Європі на газ активно зростає. У серпні вона становила $533, а на початку вересня — вже $700.

Ціна у $800 — це рекордне значення за всю історію, крім 2018 року. Тоді в Європі панував холодний фронт «Звір зі Сходу», і ціни на газ зросли до тисячі доларів.

Причина такої високої ціни полягає у низьких запасах газу в підземних сховищах Європи. У вихідні газові резерви становили близько 70,75%, що на 15% менше, ніж середній рівень за останні п’ять років. Російський «Газпром» з кінця серпня припинив поставки газу до кількох німецьких сховищ, а також обмежив поставки до сховищ в Австрії та Нідерландах.

Однак уранці 14 вересня стало відомо, що Росія збільшила поставки газу через газогін «Ямал — Європа» — з 2,7 мільйона кубометрів на годину до 3,3 мільйона.