Іспанія з жовтня почне виготовляти власну вакцину від COVID-19

Іспанія планує вже з жовтня виробляти вакцину проти COVID-19, створену фармацевтичною компанією HIPRA.

Про це пише видання The Local.

Міністр науки та інновацій Діана Морант заявила, що використання власної вакцини в Іспанії може початися на початку наступного року. За її словами, на сьогодні процес підготовки до виробництва «йде дуже добре».

Також Морант висловила впевненість у якості цього препарату, додавши, що вакцину розробляли з урахуванням різних штамів коронавірусу і вона показала хороші результати проти них.