Испания с октября начнет выпускать собственную вакцину от COVID-19

Испания планирует уже с октября производить вакцину против COVID-19, разработанную фармацевтической компанией HIPRA.
Об этом пишет издание The Local.
Министр науки и инноваций Диана Морант заявила, что использование собственной вакцины в Испании может начаться в начале следующего года. По ее словам, на сегодня процесс подготовки к производству «идет очень хорошо».
Также Морант уверена в качестве этого препарата и подчеркивает, что вакцину разрабатывали с учетом различных штаммов коронавируса и она показала хорошие результаты против них.
Отмечается, что компания HIPRA перепрофилировалась с ветеринарной отрасли на производство лекарств и вакцин для людей, чтобы облегчить последствия пандемии COVID-19. Ее вакцина против коронавируса использует технологию рекомбинантного белка (rDNA).
Сейчас в Испании используют вакцины, признанные Европейским лекарственным агентством (EMA): Johnson & Johnson, Moderna, Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech.
- В августе сообщалось, что Агентство по лекарственным средствам и медицинским изделиям Испании разрешило использование первой собственной вакцины против коронавируса для клинических испытаний на людях.
- В HIPRA тогда заявили, что смогут произвести 1,2 миллиона доз вакцин до 2023 года. Испытания в первой фазе направлены на проверку безопасности, переносимости, иммуногенности (способности вызывать иммунный ответ) и эффективности вакцины.