Испания с октября начнет выпускать собственную вакцину от COVID-19

Испания планирует уже с октября производить вакцину против COVID-19, разработанную фармацевтической компанией HIPRA.

Об этом пишет издание The Local.

Министр науки и инноваций Диана Морант заявила, что использование собственной вакцины в Испании может начаться в начале следующего года. По ее словам, на сегодня процесс подготовки к производству «идет очень хорошо».

Также Морант уверена в качестве этого препарата и подчеркивает, что вакцину разрабатывали с учетом различных штаммов коронавируса и она показала хорошие результаты против них.