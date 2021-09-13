Телеведучий HBO продав плюшевих ведмедиків на честь Лукашенка. Гроші підуть білоруським правозахисникам

Американський телеведучий Джон Олівер, який веде програму Last Week Tonight на американському каналі HBO, повернувся у студію вперше з весни 2020 року із сюжетом про самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка.

Про це повідомляє The Guardian.

Журналіст запустив сайт із продажу плюшевих ведмедиків на честь Лукашенка, а гроші підуть організаціям, які борються за свободу ЗМІ та права людини в Білорусі. Ведмедики з морквою та картоплею на футболці продавалися за $19,99 за штуку. За словами телеведучого, телеканал замовив 10 тисяч таких іграшок.

Усіх ведмедиків розкупили, однак можна відправити донат організаціям, які допомагають постраждалим від Лукашенка, через платформу GlobalGiving (зібрали вже понад $210 тисяч). На сайті вказано, що пожертвування підуть на фінансову і консультативну підтримку постраждалим від політичних репресій та оплату їхніх медичних витрат, а також на юридичну допомогу некомерційним організаціям, що надають стипендії та гранти журналістам.

«Це європейський лідер, який одного разу назвав коронавірус «психозом», що можна лікувати за допомогою горілки та сауни, а потім заперечував його існування на багатолюдному хокейному матчі, тому що не бачив, щоб вірус «літав». Лукашенко також назвав себе «останнім і єдиним диктатором у Європі» — просто дивно таке сказати», — додав Олівер.