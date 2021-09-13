Телеведучий HBO продав плюшевих ведмедиків на честь Лукашенка. Гроші підуть білоруським правозахисникам

Американський телеведучий Джон Олівер, який веде програму Last Week Tonight на американському каналі HBO, повернувся у студію вперше з весни 2020 року із сюжетом про самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка.
Про це повідомляє The Guardian.
Журналіст запустив сайт із продажу плюшевих ведмедиків на честь Лукашенка, а гроші підуть організаціям, які борються за свободу ЗМІ та права людини в Білорусі. Ведмедики з морквою та картоплею на футболці продавалися за $19,99 за штуку. За словами телеведучого, телеканал замовив 10 тисяч таких іграшок.
Усіх ведмедиків розкупили, однак можна відправити донат організаціям, які допомагають постраждалим від Лукашенка, через платформу GlobalGiving (зібрали вже понад $210 тисяч). На сайті вказано, що пожертвування підуть на фінансову і консультативну підтримку постраждалим від політичних репресій та оплату їхніх медичних витрат, а також на юридичну допомогу некомерційним організаціям, що надають стипендії та гранти журналістам.
«Це європейський лідер, який одного разу назвав коронавірус «психозом», що можна лікувати за допомогою горілки та сауни, а потім заперечував його існування на багатолюдному хокейному матчі, тому що не бачив, щоб вірус «літав». Лукашенко також назвав себе «останнім і єдиним диктатором у Європі» — просто дивно таке сказати», — додав Олівер.
- У Білорусі з 9 серпня 2020 року тривали протести проти переобрання президентом Олександра Лукашенка. Правоохоронці вбили кількох протестувальників, побили сотні та затримали тисячі людей. Білоруси вимагають перевиборів, звільнення всіх політичних вʼязнів, покарання для силовиків і, найголовніше, відставки Лукашенка.
- 6 вересня 2021 року суд Мінська засудив білоруських опозиціонерів Марію Колесникову і Максима Знака до колонії на 11 і 10 років відповідно. Їх визнали винними в закликах до дій проти нацбезпеки, змові з метою захоплення влади та створенні екстремістського формування і керівництві ним.