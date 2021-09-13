Телеведущий HBO продал плюшевых мишек в честь Лукашенко. Деньги пойдут беларусским правозащитникам

Американский телеведущий Джон Оливер, ведущий программы Last Week Tonight на американском канале HBO, вернулся в студию впервые с весны 2020 года с сюжетом о самопровозглашенном президенте Беларуси Александре Лукашенко.

Об этом сообщает The Guardian.

Журналист запустил сайт по продаже плюшевых мишек в честь Лукашенко, а деньги пойдут организациям, которые борются за свободу СМИ и права человека в Беларуси. Мишки с морковью и картофелем на футболке продавались по $19,99 за штуку. По словам телеведущего, телеканал заказал 10 тысяч таких игрушек.

Всех мишек раскупили, но можно отправить донат организациям, которые помогают пострадавшим от Лукашенко, через платформу GlobalGiving (собрали уже более $210 тысяч). На сайте говорится, что пожертвования пойдут на финансовую и консультативную поддержку пострадавшим от политических репрессий и оплату их медицинских расходов, а также на юридическую помощь некоммерческим организациям, предоставляющим стипендии и гранты журналистам.

«Это европейский лидер, однажды назвавший коронавирус «психозом», который можно лечить с помощью водки и сауны, а затем отрицал его существование на многолюдном хоккейном матче, потому что не видел, чтобы вирус «летал». Лукашенко также назвал себя «последним и единственным диктатором в Европе» — просто удивительно такое говорить», — добавил Оливер.