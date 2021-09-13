«Укрзалізниця» оголосила конкурс на посаду голови правління

Акціонерне товариство «Українська залізниця» оголосило конкурсний відбір на посаду голови правління компанії.

Про це повідомляє пресслужба УЗ.

Документи на участь в конкурсі можна подати до 6 жовтня 2021 року. Претендент на посаду повинен мати щонайменше пʼять років досвіду в управлінні великими компаніями й успішний досвід в управлінні складними проєктами та організаційних змінах. Вітається досвід розробки та реалізації довгострокової стратегії розвитку бізнесу.

Також кандидат повинен мати успішний досвід управління великим портфелем капітальних інвестиційних проєктів і бездоганну ділову репутацію.