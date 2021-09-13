«Укрзалізниця» объявила конкурс на должность главы правления

Акционерное общество «Укрзалізниця» объявило конкурсный отбор на должность главы правления компании.

Об этом сообщает пресс-служба УЗ.

Документы на участие в конкурсе можно подать до 6 октября 2021 года. Претендент должен иметь не менее пяти лет опыта в управлении крупными компаниями и успешный опыт в управлении сложными проектами и организационных изменениях. Приветствуется опыт разработки и реализации долгосрочной стратегии развития бизнеса.

Также кандидат должен иметь успешный опыт управления большим портфелем капитальных инвестиционных проектов и безупречную деловую репутацию.