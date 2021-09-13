«Революція у діагностиці». У Британії почали масштабне дослідження методу виявлення раку ще до появи перших симптомів

Національна служба охорони здоровʼя Великої Британії почала повномасштабне випробування нового методу ранньої діагностики понад 50 різновидів раку.

Науковці розраховують, що за допомогою цього аналізу вони зможуть діагностувати онкологію ще до появи перших симптомів, пише ВВС.

Дослідження триватиме два роки, у ньому візьмуть участь 140 тисяч добровольців у віці від 50 до 77 років. Фахівці візьмуть у них аналіз крові, а потім попросять повторити здачу аналізу через рік та через два роки.

«Цей тест може зробити революцію у діагностиці раку», — заявила виконавчий директор Національної служби охорони здоровʼя Аманда Притчард.

Виявлення раку на ранніх стадіях збільшує шанси на одужання пацієнта, тим більше, якщо йдеться про діагностику онкології ще до появи симптомів. Річ у тім, що біопсію ніхто не робить, якщо у пацієнта немає відповідних симптомів, а також не усі різновиди раку дозволяють легко взяти такий аналіз — наприклад ураження легень, сечового міхура чи простати.