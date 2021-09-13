«Революция в диагностике». В Британии начали масштабное исследование метода выявления рака еще до появления первых симптомов

Национальная служба здравоохранения Великобритании начала полномасштабное испытание нового метода ранней диагностики более 50 разновидностей рака.

Ученые рассчитывают, что с помощью этого анализа они смогут диагностировать онкологию еще до появления первых симптомов, пишет ВВС.

Исследование продлится два года, в нем примут участие 140 тысяч добровольцев в возрасте от 50 до 77 лет. Специалисты возьмут у них анализ крови, а затем попросят повторить сдачу анализа через год и через два года.

«Этот тест может совершить революцию в диагностике рака», — заявила исполнительный директор Национальной службы здравоохранения Аманда Притчард.

Выявление рака на ранних стадиях увеличивает шансы на выздоровление пациента, тем более, если речь идет о диагностике онкологии еще до появления симптомов. Дело в том, что биопсию никто не делает, если у пациента нет соответствующих симптомов, а также не все разновидности рака позволяют легко взять такой анализ — например поражения легких, мочевого пузыря или простаты.