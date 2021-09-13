«Пропагує культ насильства й жорстокості». СБУ підтвердила заборону концертів Моргенштерна в Україні

При цьому у відомстві підкреслили, що позиція СБУ ґрунтується на висновках лінгвістичної експертизи, які підтвердили, що «у творчості Моргенштерна пропагується культ насильства й жорстокості, поширення та вживання наркотичних засобів і психотропних речовин».

«Це створює передумови для конфліктних ситуацій стосовно організаторів і учасників концерту з його участю», — додали у пресслужбі.

Зазначається, що наприкінці квітня цього року за поданням СБУ Моргенштерна включили до переліку осіб, які загрожують нацбезпеці України. Також в СБУ зазначили, що у вересні поточного року СБУ додатково інформувала відповідні органи України про заплановані концерти цього виконавця на території держави.

«Акцентовано на тому, що перебування особи у «списку Мінкульту» автоматично забороняє будь-яку концертну діяльність на території України. Таким чином, будь-які гастролі Моргенштерна на території України заборонені», — резюмували в українській спецслужбі.

Згідно з даними квиткового оператора Kontramarka, концерти Моргенштерна заплановані на листопад в Запоріжжі, Харкові та Києві.