«Пропагує культ насильства й жорстокості». СБУ підтвердила заборону концертів Моргенштерна в Україні

Служба безпеки України заявила, що російському реперу Алішеру Валєєву (Моргенштерн) заборонено давати концерти в Україні.
Про це спецслужба повідомила агентству Інтерфакс-Україна.
При цьому у відомстві підкреслили, що позиція СБУ ґрунтується на висновках лінгвістичної експертизи, які підтвердили, що «у творчості Моргенштерна пропагується культ насильства й жорстокості, поширення та вживання наркотичних засобів і психотропних речовин».
«Це створює передумови для конфліктних ситуацій стосовно організаторів і учасників концерту з його участю», — додали у пресслужбі.
Зазначається, що наприкінці квітня цього року за поданням СБУ Моргенштерна включили до переліку осіб, які загрожують нацбезпеці України. Також в СБУ зазначили, що у вересні поточного року СБУ додатково інформувала відповідні органи України про заплановані концерти цього виконавця на території держави.
«Акцентовано на тому, що перебування особи у «списку Мінкульту» автоматично забороняє будь-яку концертну діяльність на території України. Таким чином, будь-які гастролі Моргенштерна на території України заборонені», — резюмували в українській спецслужбі.
Згідно з даними квиткового оператора Kontramarka, концерти Моргенштерна заплановані на листопад в Запоріжжі, Харкові та Києві.
- 29 квітня Міністерство культури України внесло російського репера Моргенштерна у список осіб, які загрожують національній безпеці України. У відомстві повідомили, що отримали відповідний лист від СБУ. У чорний список російського репера внесли 28 квітня.
- У червні до Окружного адміністративного суду міста Києва надійшов позов Моргенштерна, який хоче оскаржити рішення СБУ про внесення його до переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці.
- У грудня 2019 виступ Моргенштерна в Одесі завершилося скандалом через те, що він вирішив вийти на сцену, попри оголошений траур через пожежу, яка сталася в Одеському коледжі економіки та забрала життя восьми людей. Моргенштерн назвав жалобні заходи «показухою».