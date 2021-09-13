«Пропагандирует культ насилия и жестокости». СБУ подтвердила запрет концертов Моргенштерна в Украине

Служба безопасности Украины заявила, что российскому рэпперу Алишеру Валееву (Моргенштерн) запрещены концерты в Украине.
Об этом спецслужба сообщила агентству Интерфакс-Украина.
При этом в ведомстве подчеркнули, что позиция СБУ основывается на заключениях лингвистической экспертизы, которые подтвердили, что «в творчестве Моргенштерна пропагандируется культ насилия и жестокости, распространения и употребления наркотических средств и психотропных веществ».
«Это создает предпосылки для конфликтных ситуаций по отношению к организаторам и участникам концерта с его участием», — добавили в пресс-службе.
Отмечается, что в апреле этого года по представлению СБУ Моргенштерна включили в перечень лиц, которые создают угрозу нацбезопасности Украины. Также в СБУ отметили, что в сентябре этого года СБУ дополнительно информировала соответствующие органы Украины о запланированных концертах этого исполнителя на территории нашего государства.
«Подчеркивается, что пребывание лица в «списке Минкульта» автоматически запрещает любую концертную деятельность на территории Украины. Таким образом, любые гастроли Моргенштерна на территории Украины запрещены», — подытожили в украинской спецслужбе.
Согласно данным билетного оператора Kontramarka, концерты Моргенштерна запланированы на ноябрь в Запорожье, Харькове и Киеве.
- 29 апреля Министерство культуры Украины внесло российского рэппера Моргенштерна в список лиц, угрожающих национальной безопасности Украины. В ведомстве сообщили, что получили соответствующее письмо от СБУ. В черный список российского рэппера внесли 28 апреля.
- В июне в Окружной административный суд города Киева поступил иск Моргенштерна, который хочет обжаловать решение СБУ о внесении его в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности.
- В декабре 2019 выступление Моргенштерна в Одессе завершилось скандалом из-за того, что он решил выйти на сцену, несмотря на объявленный траур из-за пожара, который произошел в Одесском колледже экономики и унес жизни восьми человек. Моргенштерн назвал траурные мероприятия «показухой».