Российского рэппера Моргенштерна внесли в перечень лиц, которые угрожают нацбезопасности Украины

Министерство культуры Украины внесло российского рэппера Моргенштерна (Алишера Валеева) в список лиц, угрожающих национальной безопасности Украины.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры и информполитики.

В ведомстве сообщили, что 22 апреля получили соответствующее письмо от Службы безопасности Украины. В «черный список» российского рэппера внесли 28 апреля.

По состоянию на 29 апреля в этом списке 181 человек.

Отметим, в этом году Моргенштерн планировал дать в Украине несколько концертов, но впоследствии заявил, что отменяет их, потому что ему «страшно ехать в Украину». «Сейчас мы вообще не поедем, там начинаются какие-то штуки прикольные. И, похоже, снова будут переноситься концерты, потому что большая часть артистов уже все перенесла. Мне страшно банально, я не буду обманывать. Мне страшно ехать», — заявил Моргенштерн в Instagram.

В декабря 2019 года выступление Моргенштерна в Одессе завершилось скандалом из-за того, что он решил выйти на сцену, несмотря на объявленный траур из-за пожара, который произошел в Одесском колледже экономики и унес жизни восьми человек. Моргенштерн назвал траурные мероприятия «показухой».