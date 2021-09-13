У Київській області пройдуть навчання СБУ — можливі обмеження руху і перевірка документів

У Київській області з 14 до 16 вересня проходитимуть антитерористичні навчання Служби безпеки України, через що можуть обмежувати рух транспорту і пішоходів, а також перевіряти документи і транспорт.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Навчання заплановані в Білоцерківському та Обухівському районах. У кілька етапів силовики будуть відпрацьовувати протидію диверсійним групам на військових обʼєктах. У навчаннях також братимуть участь сили Нацгвардії, поліції, Військової служби правопорядку і рятувальники.

СБУ просить громадян мати при собі документи, зберігати спокій і з розумінням поставитися до можливих обмежень.