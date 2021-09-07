У Львові сьогодні пройдуть навчання СБУ — у жителів перевірятимуть документи й автомобілі

Сьогодні, 7 вересня, у Львові пройдуть антитерористичні навчання Служби безпеки України, через що у місцевих жителів можуть перевіряти документи і транспорт.

Про це повідомляє обласне управління СБУ.

Тренування відбудуться у Львівській міській раді та кількох центральних районах міста. Під час навчань спецслужба перевірить навички взаємодії із силовими відомствами та рятувальниками.

СБУ просить жителів і гостей Львова з розумінням поставитися до можливих незручностей і «належним чином реагувати на законні вимоги правоохоронців». Громадян просять мати при собі документи, що засвідчують особу.