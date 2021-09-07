Во Львове сегодня пройдут учения СБУ — у жителей будут проверять документы и автомобили

Сегодня, 7 сентября, во Львове пройдут антитеррористические учения Службы безопасности Украины, из-за чего у местных жителей могут проверять документы и транспорт.

Об этом сообщает областное управление СБУ.

Тренировки проведут во Львовском городском совете и в нескольких центральных районах города. Во время учений спецслужба проверит навыки взаимодействия с силовыми ведомствами и спасателями.

СБУ просит жителей и гостей Львова с пониманием отнестись к возможным неудобствам и «должным образом реагировать на законные требования правоохранителей». Граждан просят иметь при себе документы, удостоверяющие личность.