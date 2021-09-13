В Киевской области пройдут учения СБУ — возможны ограничение движения и проверка документов

В Киевской области с 14 по 16 сентября будут проходить антитеррористические учения Службы безопасности Украины, из-за чего могут ограничивать движение транспорта и пешеходов, а также проверять документы и транспорт.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Учения запланированы в Белоцерковском и Обуховском районах. В несколько этапов силовики будут отрабатывать противодействие диверсионным группам на военных объектах. В учениях также будут участвовать силы Нацгвардии, полиции, Военной службы правопорядка и спасатели.

СБУ просит граждан иметь при себе документы, сохранять спокойствие и с пониманием отнестись к возможным ограничениям.