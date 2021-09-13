В Україні створено Раду з молодіжних питань при президентові

Президент України Володимир Зеленський створив Раду з молодіжних питань — новий консультативно-дорадчий орган при голові держави.

Про це повідомив Офіс президента.

Зазначено, що раду створюють для розвитку потенціалу молоді, її самореалізації, активної участі в суспільному житті та ухваленні рішень з молодіжної політики.

«Передбачається, що серед завдань Ради — сприяти розбудові молодіжної інфраструктури. До складу цього органу заплановано залучити лідерів молодіжних рухів і організацій, спортсменів, засновників молодіжних соціальних ініціатив, діячів культури», — зазначили в ОП.

Протягом місяця голова ОП Андрій Єрмак повинен подати Зеленському пропозиції щодо складу ради та проєкт положення про раду.