В Украине создан Совет по молодежным вопросам при президенте

Президент Украины Владимир Зеленский создал Совет по молодежным вопросам — новый консультативно-совещательный орган при главе государства.
Об этом сообщил Офис президента.
Указано, что совет создают для развития потенциала молодежи, ее самореализации, активного участия в общественной жизни и принятии решений по молодежной политике.
«Предполагается, что среди задач совета — содействовать развитию молодежной инфраструктуры. В состав этого органа запланировано привлечь лидеров молодежных движений и организаций, спортсменов, основателей молодежных социальных инициатив, деятелей культуры», — отметили в ОП.
В течение месяца глава ОП Андрей Ермак должен подать Зеленскому предложения по составу совета и проект положения о совете.
- Ранее президент перенес празднование Дня молодежи на середину августа. Зеленский отменил указ 1994 года, согласно которому этот праздник отмечался в последнее воскресенье июня.