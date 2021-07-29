Зеленський переніс святкування Дня молоді на середину серпня

Президент Володимир Зеленський запровадив святкування Дня молоді в Україні 12 серпня.

Про це повідомляє Офіс президента.

Його відзначатимуть щороку в Міжнародний день молоді. Таке рішення Зеленський ухвалив «з метою підтримки прагнення української молоді до інтеграції у європейську спільноту, утвердження цінностей демократії та свободи, а також ураховуючи ініціативу молодіжних організацій та рухів». Документ набирає чинності з 1 січня 2022 року.

Натомість Зеленський скасував указ від 22 червня 1994 року «Про День молоді», відповідно до якого це свято відзначалося щороку в останню неділю червня.