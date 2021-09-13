У Грузії відновили роботу громадського транспорту

У Грузії після місяця жорсткого карантину відновили роботу громадського транспорту.

Про це пише «Новости Грузия».

Громадський транспорт запустили в п’яти найбільших містах країни: Тбілісі, Батумі, Руставі, Кутаїсі та Зугдіді. Для пасажирів запрацювали метро, автобуси, мікроавтобуси та канатні дороги.

Правила перевезення лишаються такими самими — у транспорті дозволено їхати лише в захисних масках, також потрібно обов’язково дотримуватися соціальної дистанції.

Громадський транспорт у Грузії за період пандемії зупинявся вже чотири рази. Таким чином влада країни намагається стримувати поширення коронавірусу.