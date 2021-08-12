У Грузії через спалах коронавірусу зупиняють роботу громадського транспорту

У Грузії на три тижні призупиняють роботу муніципального транспорту через спалах коронавірусу — з 14 серпня до 4 вересня.

Відповідне рішення ухвалили у четвер, 12 серпня, на засіданні міжвідомчої координаційної ради по боротьбі з COVID-19 при уряді, повідомляє «Ехо Кавказу».

Крім того, забороняється проведення масових заходів - концертів, фестивалів і спортивних турнірів (за винятком міжнародних змагань). Призупинять роботу дитячі розважальні центри.

Ще одне обмеження торкнеться роботи ресторанів і кафе — вони будуть відкриті тільки до 23:00 (чинне обмеження — до 24:00).