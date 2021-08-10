У Грузії фіксують рекордний добовий приріст хворих на COVID-19. Уряд посилює обмеження

У Грузії за минулу добу виявили понад пʼять тисяч нових випадків коронавірусу — це найвищий добовий показник у країні від початку пандемії COVID-19.

Про це повідомляє «Ехо Кавказу».

За інформацією Національного центру з контролю захворювань, у Грузії за добу медики зареєстрували 5 697 нових заражень. Востаннє подібні показники були у грудні 2020 року — 5 грудня виявили 5 450 випадків.

Крім того, за добу померли 54 пацієнти, що теж є максимальним показником за весь час пандемії (попередній зафіксували 19 грудня 2020 року — 53).

Загалом число летальних випадків у країні становить 6 182, а кількість підтверджених випадків інфікування — 455 846, при цьому 406 475 людей одужали.